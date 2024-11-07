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Петербургский дневник

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Впервые ученые подключили мозг крысы к ИИ, а результат сняли на видео

Впервые ученые подключили мозг крысы к ИИ, а результат сняли на видео

Грызун смог ответить правильно на сотни научных вопросов В ходе эксперимента российские ученые использовали самку крысы по имени Ольга, на мозг которой были установлены микроскопические электроды для регистрации нейронной активности.

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