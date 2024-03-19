Мошенник, обманувший с подельниками пенсионерку на 2 млн рублей, получил условный срок

Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) В ЯНАО вынесли приговор 23-летнему молодому человеку, который обманул пенсионерку из Москвы и пытался выманить деньги у местной жительницы.
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