Новый автомобильный завод появится в России. Что известно?

Строительство нового автозавода анонсировано главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Чемезов рассказал об этом в ходе встречи со студентами Московского авиационного института (МАИ) в рамках пятого всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства».