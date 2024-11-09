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Новый автомобильный завод появится в России. Что известно?

Новый автомобильный завод появится в России. Что известно?

Строительство нового автозавода анонсировано главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Чемезов рассказал об этом в ходе встречи со студентами Московского авиационного института (МАИ) в рамках пятого всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства».

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