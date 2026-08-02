Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 569 подписчиков

В США назвали болезнь, риск смерти при которой возрастает из-за COVID-19

В США назвали болезнь, риск смерти при которой возрастает из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция и методы её лечения серьёзно влияют на иммунитет и делают организм уязвимым.Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что наличие COVID-19 значительно повышает риск летального исхода у пациентов с инвазивными грибковыми инфекциями (микозами).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии