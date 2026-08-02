В США назвали болезнь, риск смерти при которой возрастает из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция и методы её лечения серьёзно влияют на иммунитет и делают организм уязвимым.Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что наличие COVID-19 значительно повышает риск летального исхода у пациентов с инвазивными грибковыми инфекциями (микозами).