Юлианну Караулову пытался развести на деньги Дмитрий Маликов

Певица Юлиана Караулова признается, что с трудом ему верит. После того как Ларису Долину обманом заставили продать ее квартиру и передать им более 200 миллионов рублей, отечественные звезды начали делиться собственными историями встреч с мошенниками.
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