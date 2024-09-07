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Юлианну Караулову пытался развести на деньги Дмитрий Маликов

Юлианну Караулову пытался развести на деньги Дмитрий Маликов

﻿﻿Певица Юлиана Караулова признается, что с трудом ему верит. После того как Ларису Долину обманом заставили продать ее квартиру и передать им более 200 миллионов рублей, отечественные звезды начали делиться собственными историями встреч с мошенниками.

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