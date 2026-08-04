Минобороны РФ сообщило о новых ударах по четырём сухогрузам и морским дронам в Чёрном море

Минобороны России заявило о новых ударах в Чёрном море, в результате которых были поражены четыре сухогруза, используемые для доставки военных грузов украинской армии, а также два беспилотных катера Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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