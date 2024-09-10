«Ты сама виновата, уехала, внучку не привозишь – она мне теперь чужой человек!» – заявила дочери мать— В Москве мы с мужем уже больше десяти лет живем, приехали из региона, – рассказывает тридцатипятилетняя Екатерина.
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