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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии Кастаньо из «Крус Асуль» за 7 млн долларов

«Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии Кастаньо из «Крус Асуль» за 7 млн долларов

Опорный полузащитник сборной Колумбии присоединится к Краснодару» на сборе в Дубае, где пройдет медобследование и подпишет личный контракт.

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