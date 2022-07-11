Несекретные материалы

13 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • VV949
    Давно пора. Кроме того, провести референдум, например в Донецке по вопросам борьбы с террористическими методами войны...«Пора отвечать си...
  • Vladimir Lenkov
    нужно минимизировать, Надо усиливать, Надо рассредоточивать, Надо разносить на местности штабы и радиоцентры, Надо вн...«Пора отвечать си...
  • Андрей
    удивляться нечему.Фашист помогает ублюдку убивать.Командир «Торнадо...

Как «злые русские хакеры» уничтожили всю разведку Украины

Как «злые русские хакеры» уничтожили всю разведку Украины

8 июля руководитель Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что множество сотрудников Главного управления разведки украинского минобороны — наркозависимые с богатым криминальным прошлым.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх