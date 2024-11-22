В британском генштабе готовы хоть «сегодня ночью» воевать с русскими – Politico

ВС Вадим Скоробогатов Какие с мелые хлопцы...Когда им ни что не угрожает...Можно и вякнуть смело..ДА МЫ ЩАС кааааак ...И ТОЛЬКО ПЕРДЁЖ ПО МИРУ ИДЁТ.

Ирина Черных "...британская армия готова немедленно вступить в бой с российскими силами, если те вдруг вторгнутся в любую восточноевропейскую страну НАТО." Не смешите! Видели мы эту "британскую армию", которая в женских колготках, с начесами на голове и в обуви на высоких шпильках собралась воевать с российскими силами)))