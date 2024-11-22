Европейская версия издания Politico пишет, что британская армия готова немедленно вступить в бой с российскими силами, если те вдруг вторгнутся в любую восточноевропейскую страну НАТО.
В британском генштабе готовы хоть «сегодня ночью» воевать с русскими – Politico
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Какие с мелые хлопцы...Когда им ни что не угрожает...Можно и вякнуть смело..ДА МЫ ЩАС кааааак ...И ТОЛЬКО ПЕРДЁЖ ПО МИРУ ИДЁТ.
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12 час.
Ирина Черных
"...британская армия готова немедленно вступить в бой с российскими силами, если те вдруг вторгнутся в любую восточноевропейскую страну НАТО." Не смешите! Видели мы эту "британскую армию", которая в женских колготках, с начесами на голове и в обуви на высоких шпильках собралась воевать с российскими силами)))
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12 час.
Олег Самойлов
Бритовская армЕя показала в сороковых годах, КАК надо было бежать от немцев! Даже НЕ от кадровой подготовленной, в боях закаленной армии, а от фольксштурма и гитлерюгенда! МоШная армЕя!
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3 час.
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