Мировое обозрение

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Путин: США нечего предложить миру, кроме своего доминирования

Путин: США нечего предложить миру, кроме своего доминирования

США ничего не могут предложить остальному миру, кроме собственного доминирования, у Вашингтона нет созидательных идей для позитивного развития, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

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