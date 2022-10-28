Путин: США нечего предложить миру, кроме своего доминирования

США ничего не могут предложить остальному миру, кроме собственного доминирования, у Вашингтона нет созидательных идей для позитивного развития, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
США ничего не могут предложить остальному миру, кроме собственного доминирования, у Вашингтона нет созидательных идей для позитивного развития, заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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