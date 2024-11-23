Если раньше Украина заходила в отопительный сезон с 17-18 миллардами кубометров газа, закаченных в подземные хранилища, то в этом году объем составляет лишь 12 миллиардов.
Украинские ПХГ превратились в могильники
Комментарии
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Александр Макеев
Надо уничтожить все хранилища природного газа и все хранилища нефти и нефтепродуктов, все нефтеперерабатывающие заводы на территории нацистской Украины. А также обнулить всю электроэнергетику нацистской Украины.
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19 час.
Grandad
Ждет уничтожения самое большое ПХГ на западе Украины, где хранится газ для западных стран. Ждёт!
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2 час.
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