Цунами на Курилах в 1952 году: в советские газеты не попало ни строчки

Именно поэтому множество народа до сих пор верит, что СССР был страной благоденствия, в которой ничего плохого никогда не происходило!

НС

Нина Синельникова

Умели в Союзе засекречивать сведения, чтобы не баламутить народ, никакой свободы слова и печати. То ли дело сейчас: Где-то сортир с пригорка смыло, так по всем фед.каналам шум стоит, а что творится в Думе при обсуждении какого-нить закона, или что обсуждают экономисты в Кремле - тишина, нам не положено знать