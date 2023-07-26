5 ноября 1952 года волна цунами невероятной силы нахлынула на Курилы. Оно затронуло 700 километров побережья, над Северо-Курильском вода поднялась до 15 метров.
Цунами на Курилах в 1952 году: в советские газеты не попало ни строчки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Именно поэтому множество народа до сих пор верит, что СССР был страной благоденствия, в которой ничего плохого никогда не происходило!
Ответить
17 час.
Румина Мавлеева
Катаклизмы всегда были, есть и будут происходить...
Ответить
15 час.
НС
Нина Синельникова
Умели в Союзе засекречивать сведения, чтобы не баламутить народ, никакой свободы слова и печати. То ли дело сейчас: Где-то сортир с пригорка смыло, так по всем фед.каналам шум стоит, а что творится в Думе при обсуждении какого-нить закона, или что обсуждают экономисты в Кремле - тишина, нам не положено знать
Ответить
12 час.
Свежие комментарии