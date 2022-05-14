Продается машина диктатора — всего 500 евро

Этот Renault Fuego GTS принадлежал семье румынского лидера Николае Чаушеску. Материалы по теме Renault Fuego GTS, подаренный бывшим румынским диктатором Николае Чаушеску своей дочери Зое на ее свадьбу в 1983 году, вот-вот будет продан с молотка.