7 простых способов отличить перекупщика от реального владельца автомобиля

Когда речь заходит о покупке подержанного автомобиля, многие покупатели отдают предпочтение предложениям от собственников, ведь именно они знают все тонкости истории машины, могут рассказать о ее недостатках и особенностях эксплуатации.
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