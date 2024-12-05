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7 простых способов отличить перекупщика от реального владельца автомобиля

7 простых способов отличить перекупщика от реального владельца автомобиля

Когда речь заходит о покупке подержанного автомобиля, многие покупатели отдают предпочтение предложениям от собственников, ведь именно они знают все тонкости истории машины, могут рассказать о ее недостатках и особенностях эксплуатации.

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