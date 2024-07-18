Священник из Подмосковья осужден на 3 года за обмен интимными фото в Сети

В Москве вынесен приговор настоятелю одного из подмосковных храмов Дмитрию Кувырталову, которого обвиняли в распространении порнографических материалов с использованием интернета, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката священника Дениса Балуева.
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