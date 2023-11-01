Подрядчик объяснил, почему на мосту у Нового рынка в Барнауле кладут асфальт на снег

Перед укладкой дорожного покрытия снег сдувают компрессорными установками В Барнаульском дорожно-строительном управлении №4, которая ремонтирует путепровод на Новом рынке, объяснили, почему рабочие укладывают дорожное покрытие на снег.
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