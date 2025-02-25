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Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из предпоследнего оккупированного поселка в ЛНР

Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из предпоследнего оккупированного поселка в ЛНР

Российским войскам удалось выбить украинских военных из поселка Белогоровка, который был одним из двух населенных пунктов, остававшихся под контролем ВСУ в ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.

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