Марочко: ВС РФ выбили ВСУ из предпоследнего оккупированного поселка в ЛНР

Российским войскам удалось выбить украинских военных из поселка Белогоровка, который был одним из двух населенных пунктов, остававшихся под контролем ВСУ в ЛНР, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко.
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