❗️В ДНР временно отменили пени за просрочку оплаты коммунальных услуг ❗️ Правительство России утвердило особенности применения жилищного законодательства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые защищают потребителей от финансовых санкций и ограничений со стороны поставщиков.
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