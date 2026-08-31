❗️В ДНР временно отменили пени за просрочку оплаты коммунальных услуг ❗️ Правительство России утвердило особенности применения жилищного законодательства в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, которые защищают потребителей от финансовых санкций и ограничений со стороны поставщиков.