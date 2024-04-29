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Слуцкий: конфликт на Украине мог бы закончиться весной 2022-го, если бы не Запад

Слуцкий: конфликт на Украине мог бы закончиться весной 2022-го, если бы не Запад

Украинский конфликт мог бы завершиться весной 2022 года, если бы не Запад. На это указал депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Слуцкий, прокомментировавший высказывание главы внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля о поддержке Киева.

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