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Вышла из доверия: Польские спецслужбы поставили Тихановскую на прослушку

Вышла из доверия: Польские спецслужбы поставили Тихановскую на прослушку

Гостиничный номер белорусской оппозиционерки снабдили жучками во время ее пребывания в Варшаве.Спецслужбы Польши прослушивали сбежавшую из Белоруссии оппозиционерку Светлану Тихановскую во время её нахождения в Варшаве.

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