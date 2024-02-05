Вышла из доверия: Польские спецслужбы поставили Тихановскую на прослушку

Гостиничный номер белорусской оппозиционерки снабдили жучками во время ее пребывания в Варшаве.Спецслужбы Польши прослушивали сбежавшую из Белоруссии оппозиционерку Светлану Тихановскую во время её нахождения в Варшаве.
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