Прага (WTA). Финал. Потапова сыграет с Бузковой

Анастасия Потапова сыграет с Мари Бузковой в финале в Праге. Сетка здесь. Livesport Prague Open Прага, Чехия 25 – 31 июля 2022 WTA 250 Призовой фонд – 251 750 долларов Открытые корты, хард Финал Анастасия Потапова (Россия) Мари Бузкова (Чехия) Дата проведения 31 июля, 14.
Популярные статьи
- Юлия Ступак: «Тем, кто шлет мне гневные сообщения, говоря, что мы больше никогда не сможем выступать на международной арене – тройная порция любви»
- В «Вест Хэм» перешел лучший бомбардир «Сассуоло» Скамакка. Он забил 16 голов в прошлом сезоне Серии А
- Валиева о керлинге: «Самым сложным было просто не упасть»
Свежие комментарии