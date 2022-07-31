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Прага (WTA). Финал. Потапова сыграет с Бузковой

Анастасия Потапова сыграет с Мари Бузковой в финале в Праге. Сетка здесь. Livesport Prague Open Прага, Чехия 25 – 31 июля 2022 WTA 250 Призовой фонд – 251 750 долларов Открытые корты, хард Финал Анастасия Потапова (Россия)  Мари Бузкова (Чехия) Дата проведения 31 июля, 14.

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