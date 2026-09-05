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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ман Сити» 3 победы в трех турах на старте АПЛ, сегодня – 1:0 с «Ковентри»

« Манчестер Сити » обыграл « Ковентри » (1:0) в матче 3-го тура АПЛ .  Команда под руководством Энцо Марески еще не проигрывала в чемпионате – ранее она победила « Кристал Пэлас » (4:1) и «Борнмут» (2:1).

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