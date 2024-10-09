В Приморье власти намерены запретить работать мигрантам в 41 сфере в 2025 году

Власти Приморского края намерены запретить мигрантам работать в 41 сфере в 2025 году. Об этом свидетельствует соответствующий проект постановления губернатора региона, опубликованный на региональном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает РИА Новости.
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