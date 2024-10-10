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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер впервые сравнял счет в личных встречах с Медведевым – 7:7

Синнер впервые сравнял счет в личных встречах с Медведевым – 7:7

Янник Синнер обыграл Даниила Медведева в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае – 6:1, 6:4. Это была 14-я личная встреча Синнера и Медведева.

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