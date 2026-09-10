Учителям запретили проводить контрольные работы по четвергам из-за снижения работоспособности детей

По его словам, пик активности детей приходится на период с понедельника по среду, что необходимо учитывать при составлении школьного расписания.
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