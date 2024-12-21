В Керчи при храме создали курсы первой медпомощи

В Керчи при Храме Святых Жен-Мироносиц организовали курсы первой медицинской помощи.«Обучать население навыкам первой медпомощи будет врач Виктория Мотренко, которая руководит молодежным центром при нашем храме», - рассказал настоятель прихода отец Валентин Мельник.
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