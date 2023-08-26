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Травля украинцев от поляков по Wi-Fi: «Валите домой»

Травля украинцев от поляков по Wi-Fi: «Валите домой»

В Польше настолько устали от назойливых украинских беженцев, что в последнее время в многоквартирных домах даже устраивают негласное соревнование, кто оскорбительнее выскажется в адрес «понаехавших».

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