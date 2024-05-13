Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу

Пока Эмомали Рахмон вьется ужом около своего российского коллеги в надежде на то, что тот смилостивится и снимет ограничения на въезд в Россию его соотечественникам, таджики, успевшие обзавестись российским гражданством, навострили лыжи в европейские страны.

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Комментарии
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Ирина Черных
&quot;Поймите, это не мы должны вам понравиться. А вы - нам! Потому что вы - приехали.&quot;           Золоты слова! Но приехавшим к нам таджикам этого не понять. На своей неблагополучной родине они всегда были баранами, которых &quot;стригли и пускали на шашлыки&quot;, не спрашивая их согласия.
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19 час.
Евгений Благородный
Скатертью дорога, и попутный ветер в задницу.
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18 час.
ВС
Валерий Сорокин
&quot;Русские не уважают!&quot; Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу. Это вы не уважаете нас. В нашем присутствии вы разговариваете друг с другом на таджикском языке. Вы говорите, что уедете в гейропу, что за угроза. Вы приезжаете сюда, берётесь за работу, хотя не знаете, как её выполнять. Получается, что вы обучаетесь и одновременно зарабатываете деньги. Но прежде чем что-то делать, нужно спросить, нужны ли ваши услуги там. Без опыта работы вы там не нужны, и здесь вы нам тоже не нужны.
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18 час.

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