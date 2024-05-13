"Поймите, это не мы должны вам понравиться. А вы - нам! Потому что вы - приехали." Золоты слова! Но приехавшим к нам таджикам этого не понять. На своей неблагополучной родине они всегда были баранами, которых "стригли и пускали на шашлыки", не спрашивая их согласия.

ВС

Валерий Сорокин

"Русские не уважают!" Таджики в ответ на проверки угрожают уехать в Европу. Это вы не уважаете нас. В нашем присутствии вы разговариваете друг с другом на таджикском языке. Вы говорите, что уедете в гейропу, что за угроза. Вы приезжаете сюда, берётесь за работу, хотя не знаете, как её выполнять. Получается, что вы обучаетесь и одновременно зарабатываете деньги. Но прежде чем что-то делать, нужно спросить, нужны ли ваши услуги там. Без опыта работы вы там не нужны, и здесь вы нам тоже не нужны.