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Только вместе мы сможем побороть экстремизм в молодёжной среде и его проявления на почве бытового хулиганства!

Только вместе мы сможем побороть экстремизм в молодёжной среде и его проявления на почве бытового хулиганства!

Многие думают, что экстремизм, это что-то обстрактное, надуманное и их это никогда не коснётся. Но есть одно маленькое НО! Уверены ли вы, что ваш ребёнок из банального любопытства не стал посещать сайты и Интернет-сообщества, связанные с:- насилием и стрельбой в учебных заведениях;- склонением подростков к суициду;- пропагандой нацистской и иной запрещённой атрибутики;- пропогандой исключительности либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлности или отношения к религии.

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