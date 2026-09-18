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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брент Бернс сбрил бороду. Агент 41-летнего защитника «Колорадо» заявил: «Он выглядит как новичок, которого я даже не узнаю»

41-летний защитник « Колорадо » Брент Бернс сбрил бороду. Канадский хоккеист в начале тренировочного лагеря предстал перед журналистами в новом образе.

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