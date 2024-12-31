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Сальдо: вопрос с пенсиями в Херсонской области решат в течение года

Сальдо: вопрос с пенсиями в Херсонской области решат в течение года

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в эфире канала «Таврия», что проблема подтверждения трудового стажа для пенсионеров региона будет решена в течение года.

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Комментарии
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N N
Нашм люди потеряли стаж в девяностые, когда &quot; ой, архивиаотонул&quot;, и им ничего наш щедрый ПФ не отвалил. А эти сотни тысяч нахлебниковбуб
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16 час.
N N
Будут отдыхать с пенсиями полученными по &quot;честному слову соседей, друзей,&quot; свидетелей&quot;. Мерзко это и не честно! Приписать себе можно, сколько захочется, а там люди южные, они многие там не работали, а, как в Абхазии, квартиры сдавали. А пенсии получат трудовые. Да ещё &quot;воювальщики, понаедут!   Им тоже пенсии подавай! Тьфу!
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16 час.
NN
N N
То-то и ломятся в дверь за российским гражданством. Даже вояки, которые сейчас с той стороны*. Ну-ну!
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16 час.

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