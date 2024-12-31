Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в эфире канала «Таврия», что проблема подтверждения трудового стажа для пенсионеров региона будет решена в течение года.
Сальдо: вопрос с пенсиями в Херсонской области решат в течение года
Комментарии
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Нашм люди потеряли стаж в девяностые, когда " ой, архивиаотонул", и им ничего наш щедрый ПФ не отвалил. А эти сотни тысяч нахлебниковбуб
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16 час.
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Будут отдыхать с пенсиями полученными по "честному слову соседей, друзей," свидетелей". Мерзко это и не честно! Приписать себе можно, сколько захочется, а там люди южные, они многие там не работали, а, как в Абхазии, квартиры сдавали. А пенсии получат трудовые. Да ещё "воювальщики, понаедут! Им тоже пенсии подавай! Тьфу!
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16 час.
NN
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То-то и ломятся в дверь за российским гражданством. Даже вояки, которые сейчас с той стороны*. Ну-ну!
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16 час.
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