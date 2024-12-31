Сальдо: вопрос с пенсиями в Херсонской области решат в течение года

Нашм люди потеряли стаж в девяностые, когда " ой, архивиаотонул", и им ничего наш щедрый ПФ не отвалил. А эти сотни тысяч нахлебниковбуб

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Будут отдыхать с пенсиями полученными по "честному слову соседей, друзей," свидетелей". Мерзко это и не честно! Приписать себе можно, сколько захочется, а там люди южные, они многие там не работали, а, как в Абхазии, квартиры сдавали. А пенсии получат трудовые. Да ещё "воювальщики, понаедут! Им тоже пенсии подавай! Тьфу!