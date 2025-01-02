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В МИД предрекли снижение уровня жизни европейцев из-за решения Киева

В МИД предрекли снижение уровня жизни европейцев из-за решения Киева

Прекращение поставок газа из России через Украину негативно скажется на уровне жизни европейцев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

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