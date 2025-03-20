Найден способ снижения болевых ощущений

Немецкие ученые доказали, что восприятие боли можно уменьшить с помощью зрительных иллюзий. Эксперимент показал, что если человек концентрируется на резиновой руке вместо своей настоящей, болевые ощущения ослабевают.
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