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Условия хранения денег на западе стали невыносимы. Токсичны теперь не только валюты, но вся западная финансовая система

Условия хранения денег на западе стали невыносимы. Токсичны теперь не только валюты, но вся западная финансовая система

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Пьём чай с пряничками и смотрим на финансовые потоки крупнейших российских бизнесменов.

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Комментарии
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Учебный центр ФПС
А как рост нашей экономики отражается на простых гражданах страны? Зарплаты не растут , зато ЖКХ, продукты, техника, услуги и т. д.  так выросли , что зарплаты хватает только на еду и лекарства и то не всем . А инфляция? Интересно наш президент   знает об этом или ему докладывают только позитивные данные в розовых очках?
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