Условия хранения денег на западе стали невыносимы. Токсичны теперь не только валюты, но вся западная финансовая система

Учебный центр ФПС

А как рост нашей экономики отражается на простых гражданах страны? Зарплаты не растут , зато ЖКХ, продукты, техника, услуги и т. д. так выросли , что зарплаты хватает только на еду и лекарства и то не всем . А инфляция? Интересно наш президент знает об этом или ему докладывают только позитивные данные в розовых очках?