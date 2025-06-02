Майлз Тернер поиздевался над «Нью-Йорком», выложив шутку из «Гриффинов»

Тернер выложил в соцсетях отрывок с диалогом: – Где-то через час я спущу 20 тысяч! – Что ты сделаешь, поставишь на «Никс»? «Индиана» выбила «Нью-Йорк» из плей-офф, завершив финальную серию Востока со счетом 4-2.