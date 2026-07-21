Украинский фронт, главное за сутки: Одесса превращается в «проклятый порт» — ответка за атаки в Азовском море оказалась страшной

1607-й день спецоперации. Венгрия заблокировала два переговорных кластера по вступлению Украины в Евросоюз Гвардейцы 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток», проявив мужество и решительность, осуществили прорыв обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области.
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