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Медведев заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

Медведев заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведе заявил, что Россия не угрожает европейским и другим западным странам и заинтересована в нормальном диалоге и сотрудничестве с ними.

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