ЦИК обнародовал доходы и имущество воронежских кандидатов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах за 2025 год и имуществе кандидатов в депутаты Государственной думы, баллотирующихся по спискам парламентских партий «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди» на территории Воронежской области.
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