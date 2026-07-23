ЦИК обнародовал доходы и имущество воронежских кандидатов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах за 2025 год и имуществе кандидатов в депутаты Государственной думы, баллотирующихся по спискам парламентских партий «Единая Россия», КПРФ и «Новые люди» на территории Воронежской области.