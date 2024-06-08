Свен Винке: в Baldur's Gate 3 есть пасхалки, намекающие на следующую игру студии Игр...

Свен Винке: в Baldur's Gate 3 есть пасхалки, намекающие на следующую игру студииИгроки обратили внимание на недавнее интервью главы Larian Studios Свена Винке (Swen Vincke), в котором тот рассказал о ненайденных пасхалках в Baldur’s Gate 3.
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