Исторические напёрстки Путин ошибается в стратегии по Украине? Охо-хо-хоюшки-хохо.
Путин ошибается в стратегии по Украине?
Комментарии
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Алекс Архипов
Чем дольше тянем, тем больше жертв.
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20 час.
Boris Max
дебил, ты статью прочти!
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20 час.
Evgenija Palette
Прекрасная статья, написанная очень умным, профессиональным человеком. Здесь есть все - и пристрастия, и заблуждения, и определенный прогноз. То, что будет ТРУДНО, мы, на диванах, тоже понимаем... Но ничего не остается. РОДИНУ НЕ ВЫБИРАЮТ. И ОНА У НАС - ОДНА...
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19 час.
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