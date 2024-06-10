Путин ошибается в стратегии по Украине?

Evgenija Palette

Прекрасная статья, написанная очень умным, профессиональным человеком. Здесь есть все - и пристрастия, и заблуждения, и определенный прогноз. То, что будет ТРУДНО, мы, на диванах, тоже понимаем... Но ничего не остается. РОДИНУ НЕ ВЫБИРАЮТ. И ОНА У НАС - ОДНА...