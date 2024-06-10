Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Михаил Бердников
    Мы им сказали,но не показали,а они пусть думают и передумают...Запад напрягся
  • Evgenija Palette
    Прекрасная статья, написанная очень умным, профессиональным человеком. Здесь есть все - и пристрастия, и заблуждения,...Путин ошибается в...
  • Boris Max
    дебил, ты статью прочти!Путин ошибается в...

Путин ошибается в стратегии по Украине?

Путин ошибается в стратегии по Украине?

Исторические напёрстки Путин ошибается в стратегии по Украине? Охо-хо-хоюшки-хохо.

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Комментарии
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Алекс Архипов
Чем дольше тянем, тем больше жертв.
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20 час.
Boris Max
дебил, ты статью прочти!
Ответить
20 час.
Evgenija Palette
Прекрасная статья, написанная очень умным, профессиональным человеком. Здесь есть все - и пристрастия, и заблуждения, и определенный прогноз. То, что будет ТРУДНО, мы, на диванах, тоже понимаем...  Но ничего не остается. РОДИНУ НЕ ВЫБИРАЮТ. И ОНА У НАС - ОДНА...
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19 час.

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