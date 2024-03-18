Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Anatoly Kiselev
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Боррель: главы МИД ЕС поддержали идею использовать активы РФ для помощи Киеву

Боррель: главы МИД ЕС поддержали идею использовать активы РФ для помощи Киеву

Главы МИД стран Евросоюза согласились использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, однако им нужен конкретный план реализации подобной идеи, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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