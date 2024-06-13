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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Директор парка «Яуза» Сапронов провел встречу с учениками театра «Тодес», которые репетируют в парке

Директор парка «Яуза» Сапронов провел встречу с учениками театра «Тодес», которые репетируют в парке

«Парк «Яуза» — это огромная территория Директор парка «Яуза» Александр Сапронов встретился с учениками театра танца Аллы Духовой «Тодес», которые проводят репетиции своих выступлений на территории парка, и рассказал им о проекте «Клуб друзей парка «Яуза», передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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