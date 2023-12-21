Трагедия в Карловом университете в Праге: что известно о жертвах стрельбы Евгения КомароваТрагедия на философском факультете Карлова университета в Праге — стрельба разразилась 21 декабря во второй половине дня на факультете по неизвестным причинам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии