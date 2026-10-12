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Экономист Щербаков разъяснил суть работы получивших Нобелевскую премию учёных

Экономист Щербаков разъяснил суть работы получивших Нобелевскую премию учёных

Американцы Роберт Холл и Майкл Вудфорд получили Нобелевскую премию по экономике за то, что помогли лучше понять, как решения обычных людей и компаний складываются в общую картину.

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