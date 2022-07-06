Тела двух мужчин обнаружены в подъезде дома в Пресненском районе Москвы

Двое мужчин найдены мертвыми в одном из жилых домов в Стрельбищенском переулке в центре Москвы. Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на свой источник в столичных правоохранительных органах сообщает, что тела мужчин 1975 года рождения и 1983 года рождения были обнаружены на лестничной площадке жилого дома, в котором проживал первый из них.