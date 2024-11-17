Политика как он...
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Политика как она есть

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FT: Трамп может переложить вину за неудачи в переговорах с РФ на Зеленского

FT: Трамп может переложить вину за неудачи в переговорах с РФ на Зеленского

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может переложить вину за свою неспособность окончить конфликт на Украине на отказ лидера киевского режима Владимира Зеленского идти на компромисс при мирных переговорах с РФ.

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Комментарии
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W
Walery
Какие проблемы? Прекратите поставлять вооружения  и климат и экология без хохландии станет лучше в Мире! Это факт = Сколько производств перейдут на мирные программы!
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