🏛Память о Великой Отечественной войне: В Черноморском музее «Калос Лимен» установили новую интерактивную панель В зале, посвященному Великой Отечественной войне, каждый посетитель сможет в одно касание узнать подробности о подвигах земляков, о военной истории Тарханкута и любую интересующую информацию .
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