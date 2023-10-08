Крым превратился в крепость. Но что с лазейками? В годовщину теракта говорим о честной работе бойцов

8 октября годовщина теракта на Крымском мосту. Политолог Владимир Джаралла в беседе с Царьградом рассказал, какие мероприятия по усилению безопасности на полуострове проходят и что на сегодняшний день всё ещё остаётся под угрозой.
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