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Царьград

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Крым превратился в крепость. Но что с лазейками? В годовщину теракта говорим о честной работе бойцов

Крым превратился в крепость. Но что с лазейками? В годовщину теракта говорим о честной работе бойцов

8 октября годовщина теракта на Крымском мосту. Политолог Владимир Джаралла в беседе с Царьградом рассказал, какие мероприятия по усилению безопасности на полуострове проходят и что на сегодняшний день всё ещё остаётся под угрозой.

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