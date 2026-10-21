Комитет Законодательного собрания Нижегородской области одобрил поправки, синхронизирующие региональный закон с федеральным № 186-ФЗ, который разрешает субъектам РФ вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.
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А по всей России запретить сложно?